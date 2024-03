Sportello Superbonus, cos'è e come funziona: Un sostegno a tutti i propri associati

In risposta alle numerose richieste pervenute dai nostri associati, Confabitare ha istituito lo Sportello Superbonus presso la sede di Bologna, in via Marconi 6/2. Lo Sportello è composto da un team di professionisti tecnici, fiscali e legali altamente qualificati, con una comprovata esperienza, e con oltre cento interventi perfettamente conclusi negli ultimi tre anni, e oltre una ventina di contenziosi gestiti con successo. L'iniziativa si rivolge in particolare a tutti gli associati, ai proprietari immobiliari e agli amministratori di condominio, offrendo assistenza in caso di contenziosi legati al Superbonus e altri crediti fiscali. Lo Sportello affronta le seguenti problematiche: contenziosi per lavori non realizzati; contenziosi per lavori realizzati solo in parte nei termini previsti dalla legge; contenziosi per lavori realizzati in modo non adeguato; quantificazione del danno subito e di quello risarcibile, seguendo i criteri delle prime sentenze pubblicate dai tribunali negli ultimi due mesi. Lo Sportello Superbonus si propone di agevolare coloro che possiedono crediti fiscali "incagliati" sul proprio cassetto fiscale. Offre la possibilità di mettere in contatto domanda e offerta, consentendo a chi detiene crediti inutilizzabili di cederli a chi intende acquisirli. I crediti fiscali possono essere ceduti a prezzi di mercato garantendo vantaggi sia a chi vende che a chi acquista. «È con grande soddisfazione che annunciamo l'apertura dello Sportello Superbonus presso la nostra sede di Bologna - afferma Alberto Zanni, Presidente nazionale di Confabitare - questa iniziativa riflette il nostro impegno costante nel supportare i nostri associati, i proprietari immobiliari e gli amministratori di condominio, in situazioni complesse legate a ritardi nei lavori e crediti fiscali incagliati. Ci sono tanti cantieri che hanno subito ritardi a causa della chiusura dei crediti avvenuta alla fine del 2022 o primo semestre 2023. Questi proprietari, non potendo far fronte con i propri risparmi personali, si sono trovati impossibilitati a chiudere i lavori entro l'anno. Lo Sportello Superbonus è concepito come uno strumento per fornire assistenza, supporto e consulenza a tutti coloro che ne hanno bisogno, affrontando i contenziosi e facilitando la cessione dei crediti fiscali. Questa iniziativa contribuirà a risolvere le difficoltà incontrate dai nostri associati e dagli altri proprietari immobiliari, promuovendo una visione più solidale e inclusiva nel nostro settore». I crediti d'imposta derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi possono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, per pagare imposte, tasse, contributi e tributi ammessi dalla legge. Questo include l'IRPEF, le Addizionali, la TARI, l’IMU, l’IVA, i contributi previdenziali (compresi INPS, INARCASSA E CNPR), imposte di bollo e imposte di registro. Per informazioni e appuntamenti, è possibile chiamare al numero 051 27.04.44 o scrivere a info@confabitare.it