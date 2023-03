Acqua bene da preservare "Subito laghetti e invasi"

di Lauro Casoni Floriano Tassinari, centese, presidente di Coldiretti Ferrara dal 2018, è estremamente chiaro in tema di prospettive per l’annata agraria 2023: "Stiamo rischiando di ripetere e forse di fare addirittura peggio del 2022 se non troviamo una soluzione alla scarsità di piogge ormai divenuta una calamità nazionale". L’allarme sui cambiamenti climatici si sussegue in maniera altalenante da anni, ma oggi se ne parla come di un disastro irrimediabile. Qual è la vostra impressione? "Siamo certamente preoccupati di fronte ai dati che i vari enti stanno pubblicando, si parla già di un calo del 40% delle piogge solo nei primi mesi del 2023. Ci sono tutti i presupposti per parlare ancora di siccità e i cambiamenti climatici sono un dato di fatto che mettono a rischio in alcuni casi la sopravvivenza non solo dell’annata agricola ma delle intere aziende agricole. Le trombe d’aria dell’estate scorsa sono un monito: decenni di investimenti e sacrifici spazzati via in pochi minuti". Gli agricoltori sono impegnati a promuovere l’uso razionale dell’acqua e colture meno idroesigenti, ma è sufficiente? "Nel ferrarese dove l’ambiente è in gran parte "artificiale" con bonifiche e canalizzazioni l’acqua ha due particolarità: se non viene utilizzata se ne va al mare e, soprattutto,...