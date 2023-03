Allarme cybersecurity "Attacchi in aumento"

La pandemia ha rafforzato la centralità della digitalizzazione nella vita di istituzioni, imprese e cittadini. Ciò ha aumentato i rischi legati all’utilizzo di queste tecnologie. Il tema della sicurezza informatica è quindi diventato centrale. Alessandro Musacchio, senior manager, responsabile cybersecurity Area Centrale di PwC, suggerisce come difendersi dagli attacchi informatici. Musacchio, quanto sono aumentati gli attacchi informatici? "Nel 2022 si è verificato un rilevante aumento ai danni di istituzioni pubbliche e privati. Non sorprende, quindi, che il mercato della cybersecurity abbia raggiunto il valore di 1,58 miliardi di euro, crescendo del +13,5% rispetto al 2021. Un mercato che in Italia è previsto in aumento almeno fino al 2025: nel periodo 2021-2025 la crescita media del settore è stimata a +14%, fino a raggiungere un valore di 2,35 miliardi di euro fra due anni". Quali i settori più colpiti? "Il 24,2% degli attacchi informatici del primo semestre dell’anno scorso è stato rivolto alla pubblica amministrazione (PA) e si prevede che nel periodo 2022-2025 i settori che vedranno il maggiore incremento della spesa saranno sanità (+20%) e PA (+19%)". Il problema quindi riguarda sia il settore pubblico che il privato. Quali sono le conseguenze? "Un impatto significativo sulla PA e sulle aziende, sia dal punto di vista operativo...