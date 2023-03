Ambiente e solidarietà "Ecco il nostro modello"

di Alberto Lazzarini Paolo Barbieri, presidente di Legacoop Estense, come sono andati i primi mesi in carica? "È stato un periodo di grande impegno all’interno di un’associazione che sta crescendo, in un momento storico complesso e turbolento. Ma i nostri manager, il nostro personale, mostrano grande professionalità, sono sempre sul pezzo e stanno dando vita a importanti progetti". Di cosa si occupa Legacoop Estense? "Offriamo alle associate servizi tecnici qualificati, le tuteliamo e rappresentiamo nelle varie sedi istituzionali, attuiamo iniziative per valorizzarle, promuoviamo la cultura della cooperazione intesa non solo come creazione di valore economico e di lavoro, ma anche di difesa dell’ambiente. E ancora: favoriamo il collegamento e l’unione dei territori. E poi cerchiamo di far nascere nuove realtà cooperative, magari da imprese in via di rigenerazione grazie al modello workers buyout, che vede appunto come protagonisti i lavoratori". Ha citato l’ambiente, è uno dei vostri cavalli di battaglia. "La sostenibilità è una necessità e un valore, ed è una problematica sempre più attuale. Le nostre cooperative operano per conseguire risparmio energetico ed economico. Le comunità energetiche rappresentano un modello da seguire e diffondere. Oltre 360 sono le iniziative realizzate per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030". Produrre bene e in modo sostenibile è...