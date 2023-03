Automotive e Macchine "Avanti tutta su ricerca e sviluppo per mantenere il livello altissimo"

di Enrico Agnessi Focus speciale sull’andamento delle filiere Automotive e Macchine durante l’evento di presentazione di Top 500, che si è svolto nei giorni scorsi all’Autodromo di Imola. I due settori, tra i fiori all’occhiello del territorio bolognese e regionale, sono da sempre capofila nell’innovazione tecnologica. E oggi si trovano di fronte sfide inedite, ma con almeno un paio di certezze: la consapevolezza di trovarsi in una terra forte, che corre più del resto del Paese, e la necessità di investire in ricerca e sviluppo per rimanere competitivi anche in futuro. "La nostra filiera ha numeri superiori rispetto al resto d’Italia – sottolinea Stefano Scutigliani, presidente della filiera Macchine di Confindustria Emilia e Ceo di Metalcastello Spa –. Numero degli addetti e fatturati sono più alti della media. E lo stesso vale per l’incidenza dell’export. Quello tra Bologna, Modena e Ferrara è un triangolo magico. La puntualità nei pagamenti delle nostre aziende è sempre migliore rispetto altre realtà del settore. Abbiamo un immenso know-how che protegge e crea una barriera all’ingresso dei nuovi competitor. Bisogna però investire in ricerca e sviluppo se si vuole raggiungere l’obiettivo di mantenere l’eccellenza che abbiamo e portarci verso un futuro di grande successo". Guardando i bilanci, da...