Avanti con la sostenibilità "Una spinta alle aziende"

La spinta verso la sostenibilità, ambientale e sociale, arriva sia dal mercato che dalle istituzioni. Secondo un sondaggio di PwC, il 73% degli imprenditori italiani ha completato o sta completando strategie per la riduzione delle emissioni dell’azienda. Giuseppe Ermocida, Partner PwC Italia, Audit, perché la sostenibilità è in cima alle agende dei Ceo italiani? "Se un tempo l’attenzione verteva principalmente su tematiche di sostenibilità ambientale, la dimensione della people sustainability - ovvero l’impatto che le aziende hanno su dipendenti e lavoratori della value-chain, clienti e comunità - è diventata sempre più centrale sia per incontrare la prospettiva degli investitori che per attrarre e trattenere giovani talenti e migliorare la performance aziendale. La spinta verso la sostenibilità che le aziende percepiscono da parte dei consumatori è molto forte e sono soprattutto le generazioni più giovani ad avere più attenzione per i temi di corporate responsibility e di trasparenza". Cosa chiede l’Europa? "I fattori di sostenibilità hanno assunto importanza sia nella fase di selezione degli investimenti che in quella di valutazione dei risultati, e ciò ha reso necessario fornire una definizione chiara di investimento sostenibile e dei parametri ESG per aumentare la trasparenza e indirizzare gli investimenti laddove necessario. A tal fine, la Commissione Europea ha...