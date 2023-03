Bilanci record per le imprese bolognesi "Ora la sfida è la transizione ecologica"

di Luca Orsi Il 2021 è stato un anno di ripresa per il sistema economico del nostro Paese, certificata da una crescita economica molto importante. Questo – commenta il professor Marco Maria Mattei, ordinario di Economia aziendale, che insieme con il professor Antonio Matacena, già ordinario di Economia aziendale, ha coordinato Top500 Bologna – "nonostante il perdurare delle ondate pandemiche, il rallentamento della logistica a livello globale e la scarsità di diversi semilavorati e materie prime". Nel nostro territorio si osserva un crescita record dei fatturati nel 2021. Le prime 500 imprese di Bologna e provincia non solo recuperano il terreno perduto nel 2020, ma migliorano significativamente anche rispetto al 2019, anno pre-crisi pandemica. Le imprese che chiudono il bilancio in perdita nel 2021 sono solo l’11%; erano il 21% nell’edizione 2020 e il 15% nel 2019. "L’Ebitda aggregato 2021 delle Top500, che è anche un indicatore indiretto della capacità di generare risorse finanziarie dalla gestione operativa – spiega Mattei – aumenta in termini reali del 30% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a quasi a 8 miliardi". Il risultato operativo (EBIT) medio passa da 5,3 milioni del 2020 a 8,6 del 2021, con un incremento maggiore del 60%. Nelle imprese del campione vi è una...