Bologna, i bilanci delle aziende top L’analisi in regalo con il Carlino

di Marco Principini Torna, per la dodicesima edizione, Top 500 Bologna, la classifica con le analisi dei bilanci delle principali aziende di città e provincia. Come in passato, l’inserto, che sarà allegato gratuitamente in edicola all’edizione del Carlino di Bologna di venerdì 10 marzo, è realizzato dai professionisti di PwC Italia in collaborazione con l’Università di Bologna e con la partecipazione di Confindustria Emilia, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna e il Resto del Carlino. Domani pomeriggio, a partire dalle 15, nella cornice dell’Autodromo ’Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, verranno presentati in anteprima i risultati della ricerca sulle performance 2021 delle prime 500 imprese del territorio, elaborati dal Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna. Insieme ad alcuni imprenditori, saranno approfondite inoltre le sfide e le opportunità che dovranno affrontare gli attori delle filiere dell’automotive e della meccanica, da sempre capofila nell’innovazione tecnologica. Verranno infine discusse le strategie per la trasformazione in atto e la valorizzazione dei punti di forza delle aziende del territorio. L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale degli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ricco il programma degli interventi. Dopo l’accredito dei partecipanti, i saluti di apertura saranno affidati...