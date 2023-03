Dati positivi, la crisi è alle spalle Fatturato a 6,3 miliardi (+16,33%) I dipendenti sono 9.574 (+4,07%)

di Gian Filippo Galletti e Luca Baccolini Il settore dell’automotive rappresentato nelle Top500 si compone di 36 società, che generano l’8,18% del fatturato aggregato delle prime 500 aziende bolognesi, rappresentano il 9,84% degli impieghi complessivi e hanno in organico il 3,84% dei dipendenti complessivamente assunti dalle 500 più grandi imprese di Bologna e provincia. L’industria dell’auto di Bologna e provincia, così come la maggior parte dei settori, ha attraversato un periodo di difficoltà a causa della crisi pandemica da Covid-19 e i dati lo hanno confermato. Tuttavia, il 2021 rappresenta un anno di ripresa, in controtendenza con quanto osservato e commentato in queste righe lo scorso anno, che riporta i valori e gli andamenti in linea con quelli osservati prima del 2020. La ripresa del trend di crescita dimensionale del settore è evidente se si osserva il fatturato aggregato delle imprese: è aumentato del 16,33% passando da 5,4 miliardi nel 2020 a 6,3 miliardi nel 2021. L’incremento dei ricavi è stato accompagnato da un incremento del livello degli attivi complessivi delle società automotive, che sono passati da 9,1 miliardi del 2020 a 9,6 miliardi del 2021 (+5,99%). È altresì incrementato – ed è questo il dato più rilevante per il tessuto economico-sociale del nostro territorio –...