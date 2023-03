Digitalizzazione e sostenibilità "Ecco le strategie per il rilancio"

di Marco Principini PwC è un network presente in 155 Paesi del mondo, con quasi 328.000 professionisti impegnati a garantire qualità nei servizi di revisione, advisory e consulenza fiscale. L’obiettivo è creare fiducia nella società e risolvere problemi importanti, malgrado le criticità indotte dal conflitto tra Ucraina e Russia. Roberto Sollevanti, partner PwC Italia, responsabile Area centrale, illustra i risultati dell’analisi della congiuntura e le previsioni. Sollevanti, come ha reagito l’economia italiana? "Nonostante il contesto macroeconomico complesso, si è dimostrata resiliente e si stima sia cresciuta del +3,9% annuo. Tuttavia, l’instabilità del quadro globale, complicato anche dalle difficoltà di Cina e Stati Uniti, ha portato a un forte rallentamento della crescita nella seconda metà del 2022. La dipendenza dell’Eurozona dall’import di materie prime dalla Russia ha provocato un forte rialzo dei prezzi dell’energia che, propagandosi al resto dell’economia, ha causato un’inflazione molto elevata: 8,1% di media nel 2022". Cosa ci aspetta quest’anno? "Le previsioni macroeconomiche per il 2023 riflettono l’impatto delle difficoltà economiche dovute alla guerra in Ucraina: secondo la Banca d’Italia, il Pil italiano dovrebbe crescere del +0,6%, mentre per la Commissione europea la crescita dovrebbe essere del +0,3%. L’inflazione in Italia rimarrà alta, al +6,5%. Tutta l’area Euro risentirà profondamente dello scenario avverso:...