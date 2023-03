Il colosso dei ricambi "Con i nostri pezzi entriamo nelle officine di mezzo mondo"

di Francesco Moroni "Amiamo definirci l’Amazon dei ricambi". Usa una metafora forte Pierluigi Taddei, presidente di Euroricambi, per descrivere la natura del gruppo. Un gruppo che conta oltre 14.270 articoli in gamma, 640 dipendenti, 105 Paesi in export e una rete mondiale di rivenditori. Una storia che nasce nel 1979 dalla determinazione della famiglia Taddei, che dà vita a un gruppo di aziende leader nel mercato dell’aftermarket. Prima piccola officina, poi complessa realtà industriale: oggi i prodotti di Euroricambi Group sono scelti dai meccanici di tutto il mondo. Taddei, di che componenti vi occupate? "I nostri ricambi sono prevalentemente per autocarri, anche se trattiamo diverse linee di veicoli, dai caterpillar ai furgoni medi. E anche alcuni ricambi per autovetture più vetuste. Parliamo quasi esclusivamente di ingranaggi, quindi quello che si trova nel cambio o nel differenziale. Per quello che riguarda le parti del motore, invece, facciamo pochissimi articoli". Una gamma ampia e variegata. "La nostra caratteristica principale è che non ci occupiamo di forniture a nomi di primo equipaggiamento: il nostro è un prodotto alternativo all’originale. Non forniamo Volvo o Mercedes, per intenderci: i nostri prodotti sono ben riconoscibili, hanno sopra il nostro logo e anche il packaging ci contraddistingue. Siamo molto orgogliosi del...