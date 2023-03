Il fatturato consolida la crescita Rallentano gli indici di redditività

di Veronica Colliva e Luca Baccolini L’industria biomedica di Bologna e provincia, nel 2021, mostra lievi segnali di rallentamento rispetto ai risultati reddituali che hanno caratterizzato in senso positivo il comparto negli ultimi anni. Purtuttavia, non mancano alcuni segnali incoraggianti di mantenimento del trend di crescita. In primo luogo, il fatturato aggregato delle aziende del settore biomedicale bolognese nel 2021 raggiunge quota 2,6 miliardi di Euro, aumentando rispetto ai 2,5 miliardi rilevati lo scorso anno. Lo stesso dicasi per gli investimenti complessivi, che passano da 4,1 miliardi di Euro (dato del 2020) a 4,2 miliardi nel 2021. A livello occupazionale, si osserva invece una contrazione. Nel corso nel periodo di riferimento, i dipendenti complessivamente impiegati dalle imprese del settore risultano infatti essere 8.449, in diminuzione di 468 unità rispetto al dato osservato nel 2020, con un decremento del 5,25%. Il rallentamento dei risultati reddituali, di cui dicevamo in apertura, si osserva innanzitutto nei risultati netti 2021. A differenza di quanto abbiamo scritto negli anni precedenti, non più tutte le società del settore chiudono il proprio bilancio in utile, ma quattro imprese su diciannove hanno fatto registrare una perdita. Anche la redditività degli investimenti aziendali, misurata dall’indice ROI, ha mostrato un valore mediano del 5,28% contro il 6,40% dell’anno...