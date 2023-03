Il futuro delle imprese "La manifattura sorride, portafogli ordini pieni Ma restano incognite"

di Federico Di Bisceglie Il territorio estense sconta gap competitivi con i quali ormai il mondo dell’imprenditoria ha imparato a fare i conti da tempo. Tuttavia, nonostante la congiuntura particolarmente complessa specie a causa di fattori esogeni – determinati per lo più da un contesto geopolitico in subbuglio, con la guerra in Ucraina che sembra non conoscere una fine – ci sono alcuni fattori incoraggianti. "I portafogli ordini di molte imprese del territorio sono pieni e l’export del nostro territorio, l’anno scorso, ha segnato un record positivo attestandosi a venti punti percentuali in più rispetto all’anno precedente". Lo dice il vicepresidente di Confindustria Emilia, Gian Luigi Zaina. Industriale, titolare dell’impresa ‘Della Rovere’, Zaina traccia una panoramica nella quale senz’altro permangono elementi di preoccupazione, ma in cui si intravede anche uno spiraglio. Partiamo dagli aspetti positivi. Qual è lo stato dell’arte dell’industria ferrarese? "La chiusura dell’anno scorso è stata piuttosto soddisfacente, direi in maniera trasversale. I grandi numeri, come detto, li ha registrati l’export con un balzo di oltre venti punti percentuali rispetto ai valori dell’anno precedente. Questo, chiaramente, è sintomo di grande vitalità da parte del tessuto economico estense. Tra l’altro, anche le proiezioni per il primo semestre di quest’anno, sono positive...