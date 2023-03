Imprese in evoluzione Le strategie vincenti: investimenti in ricerca e spazio ai talenti

Strategie per gestire la trasformazione in atto e valorizzazione dei punti di forza delle aziende del territorio, in un contesto economico generale sempre più complesso, sono stati i temi al centro di una tavola rotonda che si è tenuta durante l’evento di presentazione di Top 500, andato in scena nei giorni scorsi all’Autodromo Imola. Al dibattito, moderato da Ilaria Vesentini, giornalista del Sole 24 Ore, hanno partecipato Andrea Mantellini (Ceo e consigliere delegato Penske Automotive Italy), Silvia Pecorari (vice-presidente dello Sviluppo strategico di Hansa-Tmp e numero due del gruppo giovani imprenditori di Confindustria Emilia), Paolo Poma (direttore finanziario e consigliere delegato Automobili Lamborghini) e Florenzo Vanzetto (Ceo Vrm). A fronte di risultati in continua crescita come quelli di Lamborghini, Poma ha rimarcato l’importanza del fattore "innovazione dei prodotti" nel delineare la "strategia vincente" per la Casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese. In questa ottica, "trasformazione, tecnologia e talenti" sono le tre parole d’ordine per la scuderia del Toro. "Il primo è un fattore di crescita, gli altri due sono elementi abilitanti", ha spiegato Poma. All’orizzonte, per Lamborghini e per gli altri protagonisti del settore automotive, c’è il passaggio all’elettrico. "L’aspetto regolatorio è variabile e questo genera rischi", ha aggiunto in riferimento allo...