Incentivi e bandi Pnrr "Opportunità di sviluppo"

A seguito della crisi pandemica e in risposta alla grave situazione economica ed energetica, sono aumentate le opportunità di finanza agevolata per le imprese di tutte le dimensioni. Alessandra Cavina (partner PwC Italia, responsabile fiscale Emilia Romagna e Marche) e Claudia Zedda (director PwC Italia, responsabile incentivi fiscali Emilia Romagna e Marche) fanno il punto sulla sfida delle aziende per la ‘messa a terra’ degli investimenti per cogliere gli incentivi e i bandi Pnrr e realizzare il cambiamento e l’innovazione necessari per essere competitivi. Quali sono le opportunità di finanza agevolata? Cavina: "Si tratta di strumenti per lo sviluppo delle aziende in forma di contributi a fondo perduto o in conto interessi, agevolazioni fiscali, crediti d’imposta o finanziamenti a tassi agevolati. Tali risorse possono essere impiegate dalle imprese per investimenti in diversi ambiti, tra cui l’innovazione di prodotti o processi, l’acquisto di beni strumentali, impianti e macchinari, la registrazione di brevetti, la formazione del personale, o per progetti di sostenibilità ambientale e di internazionalizzazione. Le opportunità di finanza agevolata sono messe a disposizione dalle istituzioni europee e italiane, come ad esempio i ‘fondi diretti’ gestiti dalle Regioni o da enti come le Camere di Commercio o altri istituti; e i ‘fondi indiretti’...