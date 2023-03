La moda italiana vola trainata dall’export

La moda italiana ha festeggiato il 2022 con ricavi in crescita oltre le previsioni: il fatturato – a 98 miliardi di euro – è salito del 18%, contando i settori collegati (occhiali, gioielli e beauty). Anche per il 2023 è atteso un segno positivo, sia pure in frenata: si stima infatti che i ricavi saliranno oltre il muro dei 100 miliardi, ma l’aumento si fermerà al 4%. È il quadro fornito dai Fashion economic trends (Fet) della Camera nazionale della moda italiana (Cnmi). A trainare i ricavi (e la produzione) sono state le vendite oltre confine: l’export 2022, secondo le stime, ha toccato quota 80,9 miliardi, in salita del 19% sul 2022.