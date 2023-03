La ‘ricetta’ di Minardi "F1 e grande sport sono leve di sviluppo per le nostre aziende"

di Marco Principini Il tempio dei motori diventa, almeno per un giorno, la casa delle migliori imprese del territorio. L’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola ospita giovedì 9 marzo l’evento di presentazione di Top 500, iniziativa editoriale de il Resto del Carlino che analizza i bilanci delle principali aziende della provincia di Bologna. Tocca quindi a Gian Carlo Minardi – 75 anni, patron dell’omonima scuderia nata a Faenza protagonista della Formula 1 tra il 1985 e il 2005, nonché attuale presidente della società di gestione del circuito del Santerno, Formula Imola – fare gli onori di casa. Rimarcando, da un lato, l’importanza dei motori per lo sviluppo economico del territorio; e dall’altro i benefici garantiti all’indotto dai grandi appuntamento come il Gp di F1 che "sono moltiplicatori di ricavi per le aziende". Presidente Minardi, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospita l’evento di presentazione di Top 500. E dunque si conferma sempre di più contenitore ideale per qualsiasi tipo di manifestazione: dalle gare motoristiche ai concerti, passando per le bici, il podismo e i convegni... "La polifunzionalità dell’impianto fa parte del mandato del Consiglio di amministrazione di Formula Imola che, in questi anni, abbiamo esercitato. Stiamo crescendo mese dopo mese. E l’arrivo di questo...