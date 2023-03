La ripresa dopo lo stop del Covid Il fatturato medio aumenta del 30%

di Giovanni Martinasco e Matteo Merlo Il 2021 è stato un anno positivo per le aziende del settore tessile e dell’abbigliamento. Il comparto ha vissuto una forte ripresa rispetto all’esercizio precedente, in cui aveva notevolmente sofferto le restrizioni dettate dai provvedimenti contro la pandemia da Covid-19. Sotto il profilo dimensionale, il fatturato medio delle imprese del settore è cresciuto di quasi il 30% rispetto al 2020, passando da 136 milioni di Euro a 176 milioni di Euro. Le aziende hanno saputo recuperare la variazione negativa che si era registrata nell’anno precedente e si sono riportate sui livelli pre-Covid. Difatti, il dato mediano dei ricavi, che nella precedente edizione era passato da 86 milioni di Euro a 55 milioni di Euro, è tornato a collocarsi intorno gli 85 milioni. Si ritiene quindi ragionevole attribuire la contrazione dei volumi del 2020 unicamente alle chiusure dei punti vendita, rese obbligatorie durante i periodi di lockdown, mentre la capacità produttiva e di penetrazione del mercato delle imprese del settore, in condizioni di normale operatività, non sembra essere stata compromessa. A livello patrimoniale si nota un incremento degli attivi (+3,6%), oltre a un significativo rafforzamento del livello medio di patrimonio netto (+20%), in parte grazie ai risultati economici positivi del 2021...