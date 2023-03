Le imprese sono pronte alla ripresa Si punta su digitale e sostenibilità

di Enrico Agnessi L’anno del rilancio, con dati record per fatturati (77,1 miliardi complessivi contro i 68,4 del 2020) e utili (cresciuti in media del 111% rispetto ai tre milioni di euro dell’anno più duro della pandemia). Eccolo il 2021 delle aziende bolognesi che emerge dalla fotografia scattata da Top 500, lo studio che analizza i bilanci delle migliori realtà imprenditoriali del territorio. "Il 2021 è stato l’anno del riscatto per il Paese, con una crescita economica importante nonostante le difficoltà non siano mancate – ha spiegato Marco Maria Mattei, professore ordinario di Economia aziendale dell’Università di Bologna, presentando lo studio nel corso di un evento che si è tenuto nei giorni scorsi all’Autodromo di Imola –. In questo quadro, le imprese bolognesi hanno ottenuto risultati mai visti prima. L’aspettativa per i prossimi due esercizi è di una possibile flessione della redditività, ma dopo un 2023 di crescita bassa speriamo che il sistema riprenda a correre in futuro". L’incontro di presentazione di Top 500 a Imola è stato organizzato da PwC Italia e Università di Bologna, in collaborazione col Resto del Carlino, Confindustria Emilia e Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna. L’evento è stato presentato da Ilaria Vesentini, giornalista...