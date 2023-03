Le tre priorità per il 2023 "Ambiente, sociale e transizione tecnologica"

"Resilienza e tenuta". Sono le qualità messe in campo dalle realtà associate a Confcooperative in un 2022 caratterizzato dall’inflazione galoppante, dall’impennata dei costi delle materie prime e dell’energia, e dal perdurare del conflitto russo-ucraino. "Pur riducendo i margini, la cooperazione bolognese non ha mostrato segni di cedimento", afferma Daniele Ravaglia, ultimo presidente di Confcooperative Bologna prima della fusione con Modena e Reggio Emilia e la nascita di Terre d’Emilia di cui è oggi vicepresidente e riferimento per il territorio bolognese e a cui ha portato ’in dono’ una realtà composta da 186 coop, 100.000 soci (compresi quelli delle Bcc), 20.500 addetti e un fatturato complessivo di 4,8 miliardi di euro. Son tutte rose, quindi? "Così come nel resto del sistema economico, anche in casa nostra, gli impatti della pandemia e del caro bollette non sono omogenei. Penso in particolare al trasporto persone, alla cultura e allo sport, ma anche alle scuole paritarie o ai servizi socio-assistenziali delle coop sociali, realtà che più delle altre stanno soffrendo particolarmente l’attuale stato di cose". Che annata si prospetta? "Il 2023 sarà un anno impegnativo, di incertezza e trasformazione. Le coop dovranno affrontare e farsi carico, nei processi produttivi e organizzativi della transizione energetica, di quella tecnologica verso...