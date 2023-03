Lo scenario economico italiano "Talenti e digitalizzazione: così si combatte la crisi"

di Marco Principini L’Italia si affaccia alle sfide e alle opportunità dell’attuale situazione economico-sociale in un contesto mutevole. Roberto Sollevanti, partner PwC Italia, responsabile Area Centrale, quali sono le previsioni per il 2023? "Riflettono l’impatto delle difficoltà economiche dovute alla guerra in Ucraina: secondo la Banca d’Italia, il Pil italiano dovrebbe crescere del +0,6%, mentre per la Commissione Europea la crescita dovrebbe essere del +0,3%. L’inflazione in Italia rimarrà alta, al +6,5%. Tutta l’area Euro risentirà profondamente dello scenario avverso: nel 2023 l’eurozona dovrebbe crescere solo del +0,3% e l’inflazione a livello europeo dovrebbe mantenersi sopra il 6%". Quali le maggiori criticità? "A prescindere dalle conseguenze economiche della guerra, l’Italia deve trovare gli strumenti per affrontare alcune problematiche strutturali che impattano negativamente sul potenziale di crescita di lungo periodo, fra cui la crisi demografica e lo scarso livello di digitalizzazione dell’economia e della società. L’Italia è sempre più un paese vecchio e spopolato, con un indice di natalità (1,25) ampiamente al di sotto della soglia naturale di sostituzione (2,1) e una popolazione anziana che è circa una volta e mezzo quella giovane. Siamo diciottesimi in Europa per livello di digitalizzazione dell’economia e della società". Stando ai risultati della Annual Global CEO Survey di PwC, quasi...