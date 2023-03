Nell’olimpo delle auto di lusso "Dopo il Covid boom di richieste sia per il nuovo che per l’usato"

di Francesco Moroni "Rappresentiamo i brand premium e siamo un punto di riferimento: lo scorso anno abbiamo festeggiato il primo decennale vendendo circa 15mila auto, tra vetture nuove e usate". Andrea Mantellini, ad di Penske Automotive Italy, racconta la storia recente dell’azienda nata nel 2012 dalla joint venture siglata con la statunitense Penske Automotive Group di Roger Penske. Una multinazionale a stelle e strisce, quotata nella Borsa di New York, con un fatturato di 28 miliardi di dollari a livello mondiale. Con 20 sedi e un fatturato di 610 milioni di euro, e un’organizzazione con 630 collaboratori, Penske Automotive Italy è oggi il dealer leader nel settore. Mantellini, gli ultimi anni cosa raccontano? "A partire dal periodo pandemico, in tutto il sistema industriale c’è stato un sostanziale e improvviso azzeramento della domanda. Con il post Covid, invece, è arrivato un ‘rimbalzo’ abbastanza inaspettato". Questo cos’ha comportato? "Il settore dell’automotive non era pronto ad assorbire questo effetto. I motivi, sostanzialmente, sono due". Quali? "In primis, l’automotive rappresentava una sicurezza: prima della pandemia, ad esempio, il car sharing stava andando molto forte. Poi con le varie restrizioni, i cittadini hanno cominciato a prendere meno aerei, meno treni, meno metropolitane. In più, c’è stata una gran voglia di...