NOTE METODOLOGICHE

CAMPIONE ANALIZZATO Sono state prese in esame le prime 500 imprese con sede legale e attività operativa nella provincia di Bologna, selezionate sulla base del fatturato nell’esercizio 2021, di cui risulta disponibile il bilancio approvato. I dati presentati come esercizio 2021 sono relativi ai bilanci chiusi fra il 1° aprile 2021 e il 30 marzo 2022 (la data di gran lunga più frequente di chiusura del bilancio è comunque il 31 dicembre 2021). Sulla base delle informazioni in nostro possesso, sono state incluse nel campione anche le imprese con sede legale non nella provincia di Bologna che avessero tuttavia la sede direzionale, amministrativa ed operativa nella provincia di Bologna, al fine di fornire una rappresentazione dell’economia bolognese il più accurata e completa possibile. Dall’analisi sono state invece escluse le società finanziarie (banche e assicurazioni) e le holding finanziarie (ossia le società che hanno come attività quasi esclusiva la gestione di partecipazioni in altre imprese, come le cosiddette casseforti di famiglia) senza sede operativa nella provincia di Bologna. Sono stati anche esclusi i consorzi privi di dipendenti. Utilizzando le informazioni disponibili, inoltre, si è cercato di escludere dal campione tutte le società controllate da imprese già inserite in graduatoria e che redigono...