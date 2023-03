Parola d’ordine: sostenibilità "Elemento prioritario per l’impresa"

La sostenibilità è in cima alle agende dei Ceo italiani. Giuseppe Ermocida, Partner PwC Italia, Audit, spiega perché è diventata da tempo un elemento prioritario per la competitività del business. Ermocida, l’impatto che le aziende hanno su dipendenti, lavoratori, clienti e comunità è sempre più centrale? "Sì, istituzioni, investitori, dipendenti e consumatori hanno iniziato a valutare l’operato aziendale sulla base dell’impatto ambientale della produzione, del livello di benessere delle persone e della comunità con cui l’azienda interagisce, e della qualità delle pratiche e dei processi organizzativi. Secondo un recente sondaggio PwC, il 73% degli imprenditori italiani ha completato o sta completando strategie per la riduzione delle emissioni dell’azienda e la maggior parte continuerà a investire nella sostenibilità ambientale nei prossimi 12 mesi. La spinta verso la sostenibilità che le aziende percepiscono da parte dei consumatori è molto forte e sono soprattutto le generazioni più giovani ad avere maggiore attenzione per i temi di corporate responsibility e trasparenza". La spinta verso la sostenibilità arriva solo dal mercato? "No, anche dalle istituzioni, a partire dai 17 obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. A livello europeo, l’Ue si è impegnata, con il Green New Deal ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il...