Sos acqua e giovani "Ecco le sfide di oggi"

di Marco Principini Il 2022 è stato un anno contraddistinto da diverse emergenze tra caro bollette e inflazione. Qual è il bilancio per le imprese ferraresi? "Il bilancio per le cooperative del sistema non è buono. I costi energetici incidono sull’aumento dei costi fissi – afferma il presidente di Confcooperative Ferrara, Michele Mangolini –. Il mercato del settore agricolo e pesca ha subito il calo del potere di acquisto delle famiglie. I servizi logistici sono penalizzati dalla involuzione dell’industria chimica. Il settore sociale affronta invece tariffe pubbliche fisse da anni e chiude alcuni servizi importanti per la popolazione". Da questi primi mesi del 2023 cosa emerge e quali sono le prospettive? "L’impatto energetico diminuisce i suoi effetti, anche se non a livelli pre-guerra, ma aumenta l’incidenza di inflazione e costo del denaro. La buona notizia sono le banche di credito cooperativo che, per statuto, investono sul territorio. Il mio plauso va a loro, sono la vera banca locale". Quali le nuove emergenze? "L’accelerazione di quelle conosciute. Mi spiego. La siccità non è tema nuovo. Ma la velocità della sua evoluzione oggi impatta sull’economia, settore primario in primis. Del calo demografico ne parliamo da decenni; oggi sono i giovani a dire alle imprese “le farò sapere”,...