Tra le imprese più performanti Ducati e Coswell tirano la volata

di Carlo Bacchetta e Giovanni Martinasco Le chiamiamo curriculabili e sono le aziende Top500 con le seguenti caratteristiche: i) almeno 50 milioni di euro di fatturato; ii) più di 100 dipendenti; iii) in utile; iv) con un EBITDA margin di almeno il 10% e un rapporto utilericavi almeno pari al 3%; che nel 2021 – per ragioni diverse – hanno incrementato di più il loro organico, sia in termini percentuali, sia in valore assoluto rispetto all’anno precedente. Si tratta di imprese performanti e dinamiche che crescono sia per linee interne che esterne, alcune delle quali (8 su 20) erano già presenti all’interno della nostra speciale classifica l’anno precedente. Sono realtà molto attrattive che continuano ad investire nel capitale umano garantendo nuovi posti di lavoro e arricchendo tutto il territorio bolognese e non solo. Operano in settori tra loro molto diversi, dalla meccanica (da sempre il maggiormente rappresentato all’interno del campione) al biomedicale, dal tessile all’agroalimentare, dal chimico al commercio all’ingrosso. Abbiamo scelto di rappresentarle come di consueto in rigoroso ordine alfabetico nella tabella sotto riportata. Le curriculabili nel 2021 sono cresciute in termini di nuove assunzioni di 1.938 unità, con un incremento medio dell’8,6% rispetto all’anno precedente. Aumentano rispetto al 2020: i ricavi aggregati...