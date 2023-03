Tutti i dati in forte rialzo Ricavi, +28% di media

di Matteo Bigliardi e Federico Polini Anche in questa edizione, il settore della Meccanica conferma la propria rilevanza nel tessuto economico della provincia, annoverando ben 115 società e risultando nuovamente il più numeroso delle Top500. A riprova dell’importanza assunta nel tempo, si evidenzia che le società del settore generano complessivamente circa il 17% dei ricavi e il 25% del Margine Operativo Lordo complessivamente prodotti dalle migliori 500 aziende bolognesi, impiegando il 18,6% del totale dei dipendenti. Dall’analisi dei bilanci 2021 emerge che le società del comparto hanno ripreso il percorso di crescita temporaneamente interrotto nel difficile esercizio 2020, negativamente influenzato dalla diffusione del Covid-19, attestandosi su risultati migliori rispetto a quelli pre-pandemia. Tutti i principali dati economici e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio 2021 risultano ovviamente in forte aumento rispetto ai dati relativi al 2020: i ricavi aumentano per il 94% delle imprese del campione (mediamente del 28% circa), con un valore mediano che passa da 34,1 milioni a 43,9 milioni di Euro; gli attivi patrimoniali risultano in crescita del 13% circa (il valore mediano passa da 40,7 milioni a 46,2); i patrimoni netti aumentano del 18% circa (il valore mediano passa da 18,4 milioni a 21,9 milioni). Come già anticipato, se estendiamo...