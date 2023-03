Un anno di riscatto e di rilancio Dati record per fatturati e ricavi

di Antonio Matacena e Marco Maria Mattei Il 2021 è stato un anno di riscatto e rilancio economico dopo la profonda crisi sociale, sanitaria ed economica indotta nel 2020 dall’esplosione della pandemia da Covid-19. Il PIL Italiano, dopo la contrazione dell’8,9% del 2020, nel 2021 è cresciuto del 6,6%. Questa crescita, la più alta registrata dal nostro paese da quando esiste l’Euro, ha riportato l’economia nazionale nuovamente ai livelli pre-crisi del 2019 ed è stata persino maggiore della crescita dell’economia mondiale, aumentata del 5,8%. A questo positivo risultato hanno dato certamente un rilevante contributo le efficaci politiche di intervento pubblico a sostegno delle attività economiche, oltre che la voglia di riscatto delle imprese. Tuttavia è doveroso evidenziare come, nonostante i dati macroeconomici quanto mai positivi, nel 2021 non siano mancate difficoltà per le imprese. La crisi Covid-19 ha infatti generato problemi di approvvigionamento di semilavorati e materie prime in diversi settori, nonché forti rallentamenti nei trasporti. Inoltre, il perdurare di ondate pandemiche durante il 2021 ha frenato la ripresa in molti paesi. A ciò si è aggiunto infine un significativo aumento del costo dell’energia a partire dal quarto trimestre 2021, trend che è poi peggiorato durante il 2022. All’interno di questo scenario di...