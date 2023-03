Un comparto in forte ripresa Fatturato aggregato su dell’8,7%

di Maurizio Marano e Filippo Lo Piccolo Il 2021 ha segnato un graduale ritorno alla normalità dopo la pandemia da Sars-Cov19 che, portando con sé misure restrittive volte a limitare la circolazione del virus, nel 2020 aveva fortemente inciso sulla vita economica e sociale. Pertanto, i dati delle principali cooperative bolognesi vanno letti alla luce di questo scenario. Con le sue 51 unità, che occupano quasi 50.000 dipendenti, la cooperazione costituisce il 10,2% delle Top500 della provincia di Bologna: sono cooperative tre delle prime dieci imprese del territorio e cinque delle prime venti. Il fatturato aggregato si attesta oltre i 14,6 miliardi di euro, un valore che rappresenta il 19% del fatturato delle Top 500, concentrato per due terzi nelle prime cinque cooperative del campione. Le cooperative bolognesi si contraddistinguono per la varietà di settori in cui operano: da quelli prevalentemente occupati da imprese ordinarie, come la meccanica di precisione e le macchine automatiche (8%), a quelli tipici della cooperazione nazionale: agroalimentare (24%), commercio (10%), trasporti (16%). La cooperazione sociale conferma il proprio peso significativo, rappresentando il 10% del comparto. Il cambiamento di scenario spiega il significativo rimbalzo del fatturato aggregato del comparto cooperativo, che si incrementa dell’8,7% rispetto al 2020, in conseguenza del parziale ritorno alla...