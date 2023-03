Un territorio pieno di risorse Più sinergie per accelerare

di Matteo Naccari Tra un’inflazione che continua a galoppare, bollette sempre mostruose, una guerra in Ucraina che non sembra avere vie d’uscita, chi fa impresa si trova a guardare al 2023 con occhi pieni di incertezza. Un male per l’economia, dove invece i punti fermi sono la condizione essenziale per potere progettare e investire. In questo panorama si trova anche la provincia di Bologna, terra che può comunque contare su importanti aziende, con basi solide e manager esperti e che quindi ha tutte le carte in regola per difendersi dall’ennesima tempesta guardando alla ripresa. Questa città sta vivendo pesanti trasformazioni che hanno come fulcro sicuramente le infrastrutture, con tutto che gira intorno alla realizzazione del passante autostradale, che non solo avrà ricadute importanti sotto il profilo delle commesse, ma che dovrebbe finalmente rendere più agevole il passaggio da Bologna. Gli altri motori dell’economia cittadina sono sicuramente l’aeroporto, reduce dal rinnovo dall’accordo con la compagnia Ryanair, che negli ultimi anni ha portato milioni di turisti, e la Fiera, che ha appena rinnovato i propri vertici e guarda sempre più alla Borsa. Ecco, una svolta fondamentale potrebbe arrivare proprio da questi due poli, con il primo che dovrebbe cercare maggiori sinergie con gli altri...