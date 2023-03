Un’eccellenza che torna a crescere Ricavi (+16,6%) superiori al 2019

di Matteo Bigliardi e Federico Polini Nonostante il settore delle macchine automatiche annoveri al suo interno solo 13 società, costituendo pertanto una nicchia ristretta nel panorama delle Top 500, esso rappresenta da sempre una delle eccellenze del tessuto industriale bolognese, con tre aziende stabilmente collocate nella top 10 della graduatoria generale ed in grado di generare nel 2021 fatturati singoli superiori a 1,5 miliardi di euro. Analizzando i dati dimensionali più significativi emerge che i ricavi, dopo la flessione avvenuta tra il 2019 e il 2020, riprendono a crescere significativamente, con un incremento medio del 16,6%, e in modo sostanzialmente uniforme per tutte le imprese del settore, ritornando a livelli superiori di quelli registrati nel 2019, ultimo esercizio pre-pandemia. Anche il totale dell’attivo (mediana in aumento del 10,2%) ed il patrimonio netto (mediana in aumento del 15,9%) hanno andamenti simili e ritornano a livelli nettamente superiori a quelli del 2019. Non risulta invece altrettanto marcato l’incremento del numero dei dipendenti, che si attesta solo all’1,1% medio e che è sostanzialmente concentrato in due società del campione. In termini di redditività, si osserva che tutte le imprese del settore chiudono il bilancio in utile, raggiungendo una valore medio dei risultati netti di 24 milioni di euro, in...