Economia al bivio "Aziende solide, ma una delle sfide è trovare il personale"

di Ilaria Bedeschi

Si è svolto lo scorso 22 febbraio, nella cornice della Darsena del Sale di Cervia, la 9ª edizione di Top 500 Romagna, l’appuntamento annuale che fornisce una panoramica attuale delle realtà imprenditoriali della Romagna, con una visione prospettica sugli andamenti economici e sulle prossime sfide. Sguardo puntato sui risultati del 2021, analisi in corso per il 2022 e prossime sfide che attendono le imprese in questo 2023 sono stati i temi all’ordine del giorno. Tra le parole più ricorrenti che si sono susseguite e che stanno segnando, inevitabilmente, i piani delle imprese ci sono la digitalizzazione, Pnrr, sostenibilità, transizione e sfida.

Nel corso dell’incontro, organizzato da PwC Italia, in collaborazione con l’Università di Bologna e con la partecipazione di Confindustria Romagna, dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Il Resto del Carlino, sono stati presentati i dati della ricerca sulle performance 2021 delle prime 500 imprese del territorio.

È stato Roberto Sollevanti, partner PwC Italia, responsabile Area Centrale, ad aprire l’incontro. "Siamo in un mondo complesso fatto di inflazione, tassi di interesse, guerre e strascichi della pandemia" ha detto in apertura prima di puntare i riflettori sulla Romagna e sui suoi risultati. "Siamo in una ’regione’ con spalle grosse, capace di affrontare i momenti difficili – ha detto –. Le aziende del territorio sono solide e registrano risultati importanti. Management forte, buona performance e capacità di stare sul mercato. Sono imprese che investono su persone e talenti che oggi, però, sono difficili da trovare. Ecco un’altra sfida sulla quale occorre cercare una soluzione. Servono alcune professionalità per poter stare nel campo della transizione. Ma i talenti servono anche per affrontare altre sfide comuni come quella della sostenibilità nella strategia di business. Possiamo però – ha concluso – essere soddisfatti per un dato certo: la Romagna ha basi solide e radici forti. I segnali sono positivi e questo, già di per sé, è un brillante risultato".

E quando si parla di imprese vincenti, capaci di stare sul mercato facendo leva su bellezza e unicità, la parola è andata all’imprenditore bolognese Leopoldo Cavalli, gestore della Darsena del Sale. "La mia fortuna è di lavorare all’interno del bello e tutte le aziende delle quali mi occupo, da Fonoprint a Visionnaire, hanno questo senso – ha detto –. Qui, alla Darsena del Sale di Cervia, abbiamo affrontato la sfida e la missione del recupero, come per altri luoghi di cui mi sono occupato come teatri e cinema. Con PwC ci conosciamo da tanti anni – ha aggiunto – e sono felice che questo incontro si svolga in questa cornice legata alla bellezza. Per questo è una grande soddisfazione sapere che, aziende di tutto il mondo, desiderino venire in Darsena, un luogo del ’700 che con Fonoprint abbiamo deciso di recuperare mettendo al centro il benessere della persona e la bellezza. La Darsena del Sale rappresenta un luogo di passaggio tra il passato e il futuro. Ed è un posto a disposizione di tutte le aziende".

La parola è passata poi al vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini in rappresentanza della testata che da nove edizioni accompagna la pubblicazione di Top 500 Romagna. "Grazie a PwC, compagno in questo viaggio, perché quando si parla di imprese si parla di persone e di storie – ha detto Baroncini -. In questo Top 500 non ci sono solo numeri, ma sfide vinte e voglia di investire sul futuro grazie alle persone. Il Resto del Carlino dal 1885 è il quotidiano che racconta le storie, e questo per noi è fondamentale. Le vostre storie sono le nostre storie. La Romagna ha dei risultati evidenti e ha una particolarità: è un territorio composito, sempre in grado di affrontare le grandi sfide che hanno l’hanno reso più forte. Questo Top500 racconta questa storia e questa forza".