Angelo Zen disperso in Turchia: cane molecolare e 5 esperti lo cercano nella zona dell' albergo

Cronaca

Incidente a Mareno di Piave (Treviso), scontro fra due auto: muore una ragazza di 26 anni

La vittima è Giorgia Pizzinato, di Tezze di Vazzola. Ferita anche la donna al volante dell’altra macchina, 39 anni, è stata portata in elicottero in ospedale, non è in pericolo di vita