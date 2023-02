Evasione fiscale: sequestrati beni per mezzo milione di euro a imprenditore trevigiano

Finanziere del comando di Treviso

Treviso, 24 febbraio 2023 – La maxievasione fiscale è stata scoperta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, che hanno proceduto a denunciare un imprenditore tessile di origine straniera per il reato di omessa dichiarazione. In seguito, i finanzieri hanno ottenuto dal Tribunale locale un provvedimento di sequestro di beni pari fino a 472.000 euro . Le indagini, scaturite da una verifica fiscale avviata dai finanzieri del Gruppo Treviso, hanno permesso di constatare che, nell'anno d'imposta 2018, l'indagato, titolare di una ditta del Trevigiano attiva nel confezionamento di capi d'abbigliamento, con clienti nelle province di Treviso, Padova e Vicenza, ha ottenuto ricavi netti per circa 700mila euro, senza però presentare le dichiarazioni fiscali. La Procura della Repubblica di Treviso ha dunque chiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari un decreto di sequestro preventivo per un importo pari alle imposte evase, quantificato in 472mila euro, che i finanzieri trevigiani hanno eseguito cautelando un immobile di pregio nel capoluogo, liquidità bancaria e previsti automezzi di media cilindrata.