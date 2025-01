Incendio a Trissino (Vicenza): l’esplosione in un’azienda di recupero batterie

Vicenza, 17 gennaio 2025 – Verso le 15 di giovedì 16 gennaio un incendio di notevoli proporzioni è divampato in via dell’Industria a Trissino (Vicenza): molta paura, ma fortunatamente nessun ferito. Il rogo ha avuto luogo all’interno dell’azienda, specializzata in sistemi per il recupero di pile e accumulatori, dove si sono verificati una serie di scoppi a catena fino ad un’esplosione generalizzata. La colonna di fumo alzatasi in cielo e il boato sono stati visibili e uditi a chilometri di distanza.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Le squadre dei Vigili del fuoco arrivati da Arzignano, Vicenza e con i volontari di Recoaro Terme e Thiene con tre autopompe, tre autobotti, l’autoscala per un totale di 21 operatori, coordinati dal funzionario di guardia Vincenzo Valeri, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme nell’arco di un’ora sono state circoscritte alla sola azienda, di cui sono rimasti solo i muri perimetrali. Le strade circostanti sono state chiuse. Sul posto è pervenuto il personale dell’Arpav per le misurazioni ambientali.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Le operazioni di raffreddamento dell’azienda e le operazioni di bonifica dovrebbero concludersi nella giornata di oggi.