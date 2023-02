Infortunio sul lavoro a Vicenza, operaio sfonda il tetto di eternit e cade da 8 metri: è grave

Vigili del fuoco (immagini di repertorio)



Vicenza, 6 febbraio 2023 - Sono gravi le condizioni di un operaio di 53 anni, rimasto coinvolto oggi 6 febbraio pomeriggio, nella zona industriale a Vicenza, in un infortunio sul lavoro mentre stava lavorando per la sostituzione delle onduline di eternit su una parte di capannone di un'azienda. Per cause in corso di accertamento, l'uomo, dipendente di una società esterna, si è spostato, sfondando il tetto e precipitando da un'altezza di oltre 8 metri.

Le canalette hanno attenuato la caduta

La caduta è stata in parte attutita dalle canalette sospese degli impianti elettrici dell'azienda, una circostanza che probabilmente gli ha salvato la vita. Immediati sono scattati i soccorsi, dopo l'allarme lanciato dai titolari dell'attività. I vigili del fuoco hanno prestato il primo soccorso al ferito, fino all'intervento del personale del Suem, accorso sul posto con un'ambulanza e l'automedica.

L'operaio è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale San Bortolo in codice rosso, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche il personale dello Spisal e agli agenti della Questura, per ricostruire quanto avvenuto.