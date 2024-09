Madre e figlia di tre anni scomparse da Miane: la donna ha lasciato a casa cellulare e documenti

Treviso, 14 settembre 2024 – Una donna 45enne è scomparsa ieri insieme a sua figlia, di 3 anni, dal piccolo comune trevigiano di Miane. A lanciare l’allarme è stato il compagno; la segnalazione è stata poi diramata dalla prefettura di Treviso.

La donna avrebbe lasciato a casa il cellulare e il portafoglio con i documenti, e si sarebbe allontanata a bordo di una Volkswagen Tiguan di colore bianco. Le ricerche sono concentrate in tutta la provincia e nei territori limitrofi, anche con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza pubblici e privati e dei dispositivi per il riconoscimento automatico della targa.

La 45enne è alta un metro e 65 centimetri, è di corporatura normale, ha i capelli castani e ricci, gli occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra.

Storia analoga sta accadendo ad Ascoli, dove da martedì non si hanno notizie di una donna 34enne e di sua figlia di 7 anni: erano uscite dalla casa famiglia per andare a fare una visita medica, ma non hanno fatto ritorno.