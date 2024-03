Michele Malenotti, morto in un incidente l’imprenditore a capo per anni della Belstaff: aveva 42 anni

Scorzè (Venezia), 24 marzo 2024 – É morto l'imprenditore trevigiano Michele Malenotti, 42 anni, di Mogliano (Treviso) a capo per molti anni dell'azienda di abbigliamento Belstaff. Il 42enne è rimasto vittima in un incidente stradale a Scorzè accaduto ieri sera. L'uomo ha perso il controllo del suo scooter, che, nell'affrontare una rotatoria, è caduto lungo la strada. L'imprenditore, riferiscono il Corriere della Sera e i giornali locali, stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici.

Il marchio Belstaff e l’abbigliamento in pelle

Il nome di Malenotti è legato allo storico marchio britannico Belstaff, acquisito nel 2004 fa attraverso la società Clothing Company della sua famiglia e rilanciato con forza a livello internazionale prima di cederlo ad un gruppo svizzero. Nel frattempo aveva dato vita a M Symbol Group, sempre dedicato ai capi d'abbigliamento in pelle, e sulla stessa linea anche la Matchless che offriva inoltre e-bike. Il successo del marchio ha avuto uno sprint grazie anche a molti nomi noti del mondo del cinema americano, tra cui Arnold Schwarzenegger, che portò, tra l'altro, Michele Malenotti e suo fratello Manuele ad un “cameo” nel film girato nel 2010 a Venezia “The tourist” con protagonisti Jonnhy Depp e Angelina Jolie.

Il cordoglio

La scomparsa di Michele Malenotti ha colpito la comunità imprenditoriale veneta e non solo. Sui social numerose le dichiarazioni di cordoglio, in ricordo dell'imprenditore, come quella di Jimmy Ghione che scrive "te ne sei andato via così come una lacrima asciugata dal sole…ma chi ti ha amato ti porterà sempre nel cuore. Non ti dimenticherò mai. Ciao Mik".