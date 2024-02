Olimpiadi 2026, pista di bob a Cortina: iniziato il taglio di 500 larici per costruire il nuovo impianto

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 21 febbraio 2024 – Sono iniziati i lavori per costruire la nuova pista di bob di Cortina per le Olimpiadi 2026. E stamattina si sono accese le motoseghe per avviare il taglio di 500 larici necessario a fare spazio al tracciato dell’impianto sportivo che ospiterà le gare di bob, skeleton e slittino. Con l’inizio dell’intervento proseguono le proteste di comitati locali e associazioni ambientaliste che da mesi denunciano l’impatto economico e ambientale della nuova struttura che, come la vecchia, rischia di essere dismessa appena passati i Giochi olimpici.

La commissione del Cio a Cortina

Il taglio degli alberi è il primo intervento del cantiere assegnato alla impresa Pizzarotti che dovrà consegnare la pista per marzo 2025. Oggi nella città ampezzana sono presenti una commissione del Cio che verrà accompagnata al cantiere della pista dal presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, dall'ad Andrea Varnier e dai vertici di Simico. Sul posto c'è già un gruppo di ambientalisti che nei giorni scorsi avevano manifestato.