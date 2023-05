Omicidio a Belluno, uomo accoltellato dopo una rissa al bar

Belluno, 7 maggio 2023 – Tragedia in provincia di Belluno la notte scorsa. Un uomo italiano è stato accoltellato a morte fuori da un bar di Fener, una frazione di Alano di Piave, tra le province di Belluno e Treviso. L’uccisione è avvenuta dopo una violenta colluttazione con altre persone al Kangur bar, locale a fianco della stazione ferroviaria.

La vittima è stata raggiunta da una o più coltellate al petto. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Feltre, che nella notte hanno ascoltato in caserma alcuni testimoni.

L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando è stato allertato anche il 118. Sul posto è arrivato l'elicottero da Treviso e i soccorsi sono stati immediati, ma per la persona ferita non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Vittima, un uomo di mezza età di cui non è ancora stata diffusa l'identità.

Notizia in aggiornamento