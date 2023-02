Sottosegretaria alla Difesa Rauti ad Abu Dhabi imbraccia mitra. Pd: "Sdogana uso delle armi"

Critiche per Isabella Rauti, FdI, sottosegretaria alla Difesa, per la foto con mitra in mano

Veneto, 23 feb. - "Dunque il consigliere regionale Joe Formaggio sembra fare proseliti: dopo la sua immagine pubblicata su sito e social istituzionali del Consiglio (regionale,ndr), ora anche la sottosegretaria (alla Difesa, ndr), sempre esponente di Fdi, Isabella Rauti, si esibisce in pose armate, imbracciando il mitra. Ci sembra una deriva raccapricciante". La presa di posizione è dei consiglieri regionali del Pd Veneto.



Pd Veneto: "Sdogana l'uso delle armi"

"Sembra proprio che Albettone, il paese dove Joe Formaggio ha fatto il sindaco e dove risiede il titolare del poligono di tiro protagonista delle foto con entrambi gli esponenti di Fdi, sia diventato l'epicentro ispiratore di una inequivocabile linea politica del primo partito di Governo", osservano i Dem preoccupati "per una china pericolosissima, che sdogana attraverso figure istituzionali l'uso delle armi ed una cultura violenta, diseducativa, oscura. E che va ostacolata affinché, vista l'ipotesi trapelata nelle scorse settimane, non penetri persino nelle scuole, a danno dei nostri giovani".

Verdi: interrogazione a Crosetto

La cosa è piaciuta pochissimo anche ai Verdi. "Ci risiamo, dopo il consigliere regionale di Fdi del Veneto Joe Formaggio, anche la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, dello stesso partito, si fa ritrarre mentre imbraccia un fucile. Dalle parti di Fratelli d'Italia hanno un'attrazione fatale per le armi da fuoco", afferma la senatrice Aurora Floridia dell'Alleanza Verdi e Sinistra. La foto della sottosegretaria alla Difesa Rauti in visita ufficiale alla fiera International Defence Exhibition & Conference 2023 di Abu Dhabi, rilanciata sui social dal suo collega di partito Joe formaggio, "è gravissima e inopportuna". Floridia ho presentato un'interrogazione al ministro della Difesa Guido Crosetto per sapere "se non ritenga quantomeno inopportuno che un membro del Governo si faccia immortalare mentre imbraccia un'arma".

"Dubbi sui rapporti tra Fdi e lobby armi"

Dopo l'immagine del consigliere regionale di Fratelli d'Italia "mentre maneggia un mitra e la proposta di portare gli studenti delle scuole ai poligoni di tiro, sorgono dubbi sui rapporti tra Fratelli d'Italia e la lobby delle armi. Che la destra ami le armi non è una novità, ma che i rappresentanti delle Istituzioni ne diventino promotori è veramente troppo", conclude Floridia.



"Affronto alla cultura di pace"

La foto della sottosegretaria Rauti "è un manifesto politico orribile, soprattutto per il nome che porta. Rauti è alla fiera Idex-Navdex di Abu Dhabi, uno dei più importanti saloni mondiali in tema di fucili, revolver e semiautomatiche, e non ha trovato di meglio che farsi immortalare con un mitra. Il Governo si scusi per questo affronto alla cultura di pace, fatto chiaramente in nome delle ragioni delle lobby delle armi", aggiunge la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella.

M5s: "Censurare la sottosegretaria"

"Chiediamo alla Meloni se non ritenga necessario stigmatizzare questa preoccupante tendenza degli esponenti del suo partito e chiediamo al ministro della Difesa Crosetto se non ritenga il caso di censurare il comportamento della sua sottosegretaria" - hanno dichiarato i capigruppo M5S delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, il deputato Marco Pellegrini e il senatore Raffaele De Rosa.