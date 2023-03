Flavio Tosi, ex sindaco di Verona: "Ho 4 pistole; se entra qualcuno di notte sparo"

Flavio Tosi, deputato Fi e ed ex sindaco di Verona: "Se entra qualcuno in casa di notte sparo"

Verona, 7 marzo 2023 – L'ex sindaco di Verona, oggi deputato, Flavio Tosi, ha reso noto in una trasmissione radiofonica di avere 4 pistole in casa "tre da difesa" e una da poligono.

E di tenerne una nel cassetto vicino al comodino. Tosi ha affermato che, se qualcuno entrasse in casa sua di notte, non esiterebbe a sparare.

"Sul comodino la ‘Pardini’”

Le mie pistole? "Non ce l'ho dietro ovviamente, portarle in viaggio non è il massimo, le tengo solo a casa. Ne ho quattro, tre da difesa e una da poligono, a gas. Sul comodino, dove c'è l'abat jour, ne tengo una sola, la Pardini, senza il colpo in canna. Devi scarrellare e poi puoi sparare". Lo racconta, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il deputato Fi ed ex sindaco di Verona Flavio Tosi.

"Io sparerei”

"Durante il giorno la pistola la metto nel cassetto, a casa siamo solo io e mia moglie, non ci sono bambini. Finora non ho mai sparato a nessuno ma se ci fosse qualcuno che entra in camera di notte, che non sia moglie, io sparerei".

Le è mai successo di alzarsi con la pistola per aver sentito dei rumori in casa? gli hanno chiesto durante la trasmissione radiofonica. E il deputato forzista ha risposto: "Si, mi è capitato qualche volta di alzarmi di notte - ha spiegato Tosi - con la pistola in mano e le luci accese, per vedere se c'era qualcuno".

In Veneto ci sono già alcuni precedenti di amministratori che imbracciano le armi.

Di recente sono ‘finiti nel mirino’, è il caso di dirlo, per delle foto postate sui social la sottosegretaria alla Difesa Rauti, che ha imbracciato un mitra ad Abu Dhabi e il consigliere regionale del Veneto Joe Formaggio, anche con lui in mano un mitragliatore alla Fiera Eos di Verona, dove si era presentato in veste ufficiale e col figlio: "Meglio portarlo alla fiera delle armi che lasciarlo a casa a guardare quella schifezza di Sanremo" – aveva commentato il consigliere, fra le polemiche.