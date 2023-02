Fiera Eos Verona, è polemica. Padre Monge: "Armi da fuoco e ingresso libero fino a 13 anni”

Alla fiera Eos è possibile provare armi per difesa personale

Verona, 11 febbraio 2023 - "Avvio oggi a Verona della fiera Eos. In esposizione ci saranno armi da fuoco, a disposizione anche di ragazzi con meno di 18 anni. Ingresso libero fino a 13 anni: bambini invitati a toccare e 'entrare in confidenza' con armi da fuoco!". Padre Claudio Monge, frate domenicano, denuncia l'evento via social con tanto di foto delle armi in esposizione e commento-denuncia: "Cultura e progresso: la banalità del male".

Il Tweet pubblicato da Padre Monge sulla Fiera Eos di Verona



Il Movimento Nonviolento, all'Adnkronos, attraverso il presidente Mao Valpiana, sottolinea: "Negli stessi padiglioni dove tra qualche settimana al Vinitaly verranno esposte bottiglie di Lugana o Amarone, di Prosecco o Brunello, da oggi ci sono fucili, pistole, armi semiautomatiche, da tiro o da difesa. Eos viene presentata come una festa degli sport all'aperto (caccia, pesca, nautica), ma è in realtà un'esposizione (e vendita) di armi da fuoco. Ce n'è di ogni tipo".

"Vietate l'ingresso ai minori e via le armi"

Valpiana dice: "Le nostre richieste sono due: che non sia ammessa la presenza di minori e che non ci siano armi, ma sia davvero una fiera di sport all'aria aperta".

Il presidente del Movimento Nonviolento fa notare ancora: "Il regolamento del Vinitaly vieta l'ingresso ai minori di 18 anni, Eos invece offre il biglietto gratuito ai bambini fino a 13 anni, purché abbiano il permesso dei genitori, e avranno libero accesso in tutti i padiglioni anche dove si possono prendere in mano le armi. Vino no, ma armi sì. Ma è mai possibile?".

Il presidente, documentazione fotografica alla mano, registra che in fiera accanto all'attrezzatura "degli sport all'aria aperta, tra stand di pesca, caccia, nautica da diporto ci sono anche stand di armi di tutti i tipi: pistole, mitragliatori semiautomatici; tutto il settore di quella che si chiama difesa personale e quindi armi mescolati all'attrezzistica degli sport all'aria aperta. Ma così non si fa che incentivare la diffusione delle armi".

Una pistola col caricatore: "individual protection"

Sul sito di Eos, European Outdoor Show, c'è propria una sezione dedicata a caccia, tiro sportivo, difesa personale; in quest'ultima la foto di una pistola col caricatore: "Individual protection - è scritto sulla home page, a proposito del reparto per la difesa personale - con spazi dedicati a simulazioni e dimostrazioni di nuovi prodotti e tecniche. In quest’area i visitatori interessati, civili, professionisti e sportivi potranno ricevere aggiornamenti dai più importanti specialisti del settore e partecipare appieno alle esperienze proposte".