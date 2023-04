Valanga in Norvegia, seconda vittima: morto il 25enne in terapia intensiva

"Ci abbiamo creduto insieme, abbiamo sperato e pregato affinché Pietro potesse tornare e poterlo riabbracciare insieme. Pietro tornerà, ma non come avremmo voluto. Sentiamo già la tua mancanza e piangiamo la tua dipartita". Con queste parole postate sui social il sindaco di Isola Vicentina Francesco Gonzo ha comunicato il decesso di Pietro De Bernardini, 25 anni, il più giovane del gruppo di 5 alpinisti vicentini travolti da una valanga in Norvegia il 31 marzo scorso.

De Bernardini è la seconda vittima: Matteo Cazzola, 36 anni, residente a Vicenza, era infatti morto sul colpo, durante quella tragica escursione sul picco del Kavringtinden, a 1300 metri di quota. Il giovane De Bernardini era stato ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Tromso, in Norvegia. "Le condizioni del nostro concittadino sono stabili, anche se rimangono gravi" - aveva dichiarato dichiarato il Francesco Gonzo l'1 aprile, dopo aver sentito telefonicamente la madre del giovane. Il sindaco aveva anche dichiarato di aver contattato l'ambasciata italiana ad Oslo, la quale lo aveva rassicurato sul fatto di stare "seguendo da vicino la vicenda che riguarda il gruppo di vicentini. Sono in stretto contatto con l'ospedale in cui sono ricoverati i feriti, da dove peraltro non trapelano notizie per motivi di riservatezza". Ora sembra che De Bernardini, rimasto in coma farmacologico, sia stato operato ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita.