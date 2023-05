Prende fuoco il pigiama mentre si scalda il latte, anziano muore nel Trevigiano

Valdobbiadene (Treviso), 8 maggio 2023 - Le scintille del bollitore del latte sono finite sul pigiama di tessuto sintetico che in un attimo ha preso fuoco. Non ha avuto scampo uomo di 85 anni di Valdobbiadene (Treviso), Giovanni Miotto, deceduto per le ustioni provocate dalle fiamme che si sono sviluppate sul pigiama che indossava e dovute, secondo la ricostruzione, a un principio di incendio di un bollitore sul quale l'anziano si stava scaldando del latte.

La doccia, le grida d’aiuto

Miotto, che viveva da solo e aveva problemi di vista, ha cercato di estinguere il fuoco raggiungendo la doccia, ma ormai la situazione era troppo grave. I vicini, allertati dalle grida di aiuto, hanno fatto intervenire i soccorsi ma al loro arrivo l'uomo era già deceduto. Sul posto hanno compiuto accertamenti i carabinieri e i vigili del fuoco.