IT-alert Veneto, non è arrivato il messaggio: cosa fare e perché

È arrivato oggi il primo test del sistema IT-alert sui telefonini di tutto il Lazio. Ma la sperimentazione non è infallibile e non tutti hanno ricevuto la notifica di allarme. È successo anche nelle altre regioni che hanno aperto la fase di testing già nei giorni scorsi.

Alle 12 in punto (con qualche margine di ritardo) ogni smartphone avrebbe dovuto ricevere un messaggio sonoro simile al suono di una sirena – così da poterlo distinguere dalle notifiche delle app più comune, da WhatsApp a Messanger o Telegram – seguito da un messaggio scritto, sia in italiano che in lingua inglese. Ma a non tutti è arrivata l’allerta: ecco cosa c’è scritto nel messaggio e cosa fare in caso di mancata ricezione.

Subito dopo l’allarme, sul telefonino apparirà una notifica con un messaggio di testo. Non si può rispondere, IT-alert è solo una segnalazione in uscita dal server nazionale e non prevedere nessuno scambio con l’utente. Ecco cosa c’è scritto nel messaggio:

“IT-Alert è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.

Il sistema di allerta funziona solo se il telefono è acceso e si trova in una zona con campo telefonico. Non è necessario scaricare nessuna app e nemmeno registrarsi su qualche sito. E non bisogna neppure avere credito telefonico: l’avviso non costa nulla e arriverà anche con il credito azzerato. Tuttavia, se il telefono è spento, in modalità aereo o si trova in una zona senza campo, il servizio non funziona.

Se il cellulare è silenzioso, però, l’arrivo del messaggio IT-alert potrebbe non essere segnalato attraverso il suono specifico. In questo caso, il messaggio di testo arriverà, ma potrebbe non sentirsi alcun rumore.

Se in fase di test non si ha ricevuto il messaggio IT-alert, la protezione civile invita a segnalare il disservizio compilando il questionario, presente in home page sul sito ufficiale a partire dalle ore 12 del giorno del test – quindi per il Veneto oggi, giovedì 21 settembre – fino alla mattina successiva. Tutte le segnalazioni serviranno ad implementare il sistema e risolvere eventuali bug. Per maggiori informazioni, è possibile chiamare il Contact Center al numero verde 800 840 840.

In base al dispositivo e alla versione del sistema operativo che si possiede – IT-alert funziona sia con Android che con iPhone – il messaggio dovrebbe rimanere registrato nell'elenco delle notifiche degli avvisi di emergenza e può essere ricercato sui dispositivi scrivendo “avvisi di emergenza o alert”.