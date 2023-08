Quando inizia la scuola in Veneto: calendario scolastico 2023/24. Ecco quali sono i ponti (pochi) e quanto durano le vacanze

Venezia, 22 agosto 2023 – È pronto il nuovo calendario scolastico 2023/24 e in Veneto la prima campanella nelle scuole suonerà per tutti mercoledì 13 settembre. Sono state fissate anche le festività obbligatorie e, di conseguenza, i possibili ponti che potranno essere fatti nel corso dell’anno nei vari istituti. Lo ha stabilito la giunta regionale approvando il nuovo calendario valido per le scuole di primo e secondo grado, oltre che per le scuole per l’infanzia. Ogni scuola ha un minimo di autonomia gestionale sul calendario scolastico ma rispettando la durata stabilita dalle norme nazionali e regionali che prevedono 204 giorni di lezioni per tutti gli ordini scolastici tranne per la scuola dell’infanzia per cui sono previsti 222 giorni di attività educative. L’ultimo giorno di scuola sarà sabato 8 giugno 2024, mentre le scuole dell’infanzia andranno avanti fino a sabato 29 giugno 2024.

Anno scolastico 2023/24 e festività obbligatorie

L’inizio dell'attività didattica in Veneto per il nuovo anno scolastico 2023/24 è fissato per tutte le scuole mercoledì 13 settembre. Il calendario delle festività obbligatorie prevede la chiusura delle scuole tutte le domeniche assieme a altri 11 giorni tra festività religiose e civili. Si inizia con la sospensione delle lezioni del 1° novembre solennità di tutti i Santi, poi l’8 dicembre Immacolata Concezione, il 25 dicembre Natale, il 26 dicembre Santo Stefano, il 1° gennaio Capodanno, il 6 gennaio Epifania, il lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile anniversario della Liberazione, il 1° maggio festa del Lavoro, il 2 giugno festa nazionale della Repubblica, a cui si aggiunge la festa del Santo Patrono diversa per ogni località.

Il calendario delle vacanze e dei ponti

La sospensione delle lezioni per le vacanze e per organizzare i ponti con cui concatenare i giorni di festività obbligatorie sono, di solito, fissi ma ogni scuola ha la possibilità di decidere qualche modifica a seconda delle proprie esigenze. In generale però, il primo ponte del nuovo anno scolastico potrà essere quello dell’Immacolata dall’8 al 10 dicembre, con la sospensione delle lezioni sabato 9 dicembre. Le vacanze di Natale saranno da sabato 23 dicembre a venerdì 5 gennaio 2024, quindi con ritorno sui banchi dopo l’Epifania e la domenica, lunedì 8 gennaio. Il ponte di Carnevale fino a mercoledì delle Ceneri sarà da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 febbraio 2024, mentre le vacanze pasquali 2024 cadranno tra giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024. La festa della Liberazione permetterà di fare un ponte che comprende venerdì 26 e sabato 27 aprile, mentre difficilmente si potrà concatenare il 1° Maggio che cade di mercoledì mentre la festa della Repubblica del 2 giugno sarà di domenica.