Gino Cecchettin torna al lavoro e scrive un messaggio: “Grazie per il sostegno, il cuore è ancora pesante ma c’è nuova determinazione”

Vigonovo (Venezia), 9 gennaio 2024 – A quasi due mesi esatti dall’uccisione di Giulia Cecchettin, il padre Gino ha ripreso la sua attività professionale. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un messaggio pubblicato sul social network professionale Linkedin rivolto a chi, in questi mesi, ha partecipato al lutto dopo l’omicidio della figlia 22enne avvenuto l’11 novembre per mano dell’ex fidanzato, e ai suoi collaboratori di lavoro. “Oggi – ha scritto -, con il cuore ancora pesante ma con nuova determinazione, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro”.

Il ritorno al lavoro

Gino Cecchettin è titolare di una piccola azienda tecnologica, la 4next Technology Systems, e nel messaggio di oggi su Linkedin esprime “sincera gratitudine per il vostro sostegno durante questo periodo così difficile. Le vostre parole e il vostro affetto sono molto importanti, un aiuto per elaborare la perdita di mia figlia Giulia. Colgo l'occasione di ringraziare i colleghi che hanno egregiamente portato avanti le attività aziendali anche in mia assenza”. Il lavoro, conclude Cecchettin “fa da sempre parte della mia vita e mi ha regalato grandi soddisfazioni a cui non potrei mai rinunciare, oltre a darmi modo di sostenere la mia famiglia”.