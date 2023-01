Malamovida a Venezia, rissa finisce a coltellate: ferito un 25enne a Rialto

Movida a Venezia: sempre più frequenti risse e aggressioni

Venezia, 29 gennaio 2023 - Un giovane venticinquenne è rimasto ferito da una coltellata la notte scorsa a Venezia, nel corso di una rissa scoppiata in campo Bella Vienna, nei pressi di Rialto. Non è la prima volta che la movida del fine settimana si tramuta in episodi di violenza nel centro storico di Venezia. Anche questa volta a scaldare troppo gli animi potrebbe essere stato l'alcol.

Sul posto, avvisati dagli esercenti dei locali della zona, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno riportato la calma, mentre i più esagitati - tra questi probabilmente anche chi ha usato il coltello - si davano alla fuga. Il ferito, raggiunto da un fendente superficiale alla schiena, è stato portato al pronto soccorso, e dimesso poco dopo con una prognosi di 15 giorni.