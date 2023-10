Mestre, intervento sul cavalcavia vicino a quello della strage: cadevano pezzi sulla ferrovia. L’allarme dato dai passanti

Mestre (Venezia), 8 ottobre 2023 – Un altro cavalcavia di Mestre, vicino a quello della strage del bus di turisti di inizio settimana, ha richiesta l'intervento dei vigili per fuoco per la messa in sicurezza. L’allarme su pezzi di intonaco che si staccavano dal cavalcavia è stato dato dai passanti e tra ieri pomeriggio e le prime ore di oggi sono stati eseguiti gli interventi di rimozione delle parti pericolanti. Si tratta del cavalcavia-ferrovia “Della Giustizia”, uno dei manufatti cittadini più antichi, risalente al primo decennio del secolo scorso. Si trova a poca distanza dal cavalcavia di Mestre e permette di superare la linea ferroviaria per Treviso e Trieste.

L’intervento

I vigili del fuoco hanno riscontrato varie parti di intonaco ammalorato, che rischiava di cadere sui binari ferroviari o sui convogli in transito. In accordo con Rfi e la Polfer hanno agito sulla parte pericolante più esterna ai binari, dove non era previsto nessun transito, distaccando alcune malte. Il lavoro si è concluso intorno alle 3 di questa mattina, e ha richiesta anche l'interruzione della circolazione dei treni e dell'elettricità, mettendo così in sicurezza l'area.